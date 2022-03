De la terre et des fils Barr Barr Catégories d’évènement: Barr

Barr Bas-Rhin EUR Ce stage vous permettra de créer de vos mains avec l’argile, les matériaux naturels, les fils. Celui-ci sera placé sous le signe de la convivialité et de la découverte.

Offrez-vous ce temps pour renouer avec votre créativité ou la faire vibrer un peu plus.

2 parties comprises + repas de midi (plat végétarien et dessert)

