De la Terre aux étoiles Centre Commercial Mériadeck, 4 octobre 2021, Bordeaux.

De la Terre aux étoiles

du lundi 4 octobre au dimanche 5 décembre à Centre Commercial Mériadeck

exposition de la Cité de l’Espace, animée par Cap Sciences, dans le cadre de la présidence de la Communauté des Villes Ariane par Bordeaux Métropole.Observation de la Terre, recherche médicale et technologique, télécommunication, exploration du système solaire, tourisme spatial, enjeux politiques… l’espace est plus que jamais un enjeu majeur de notre société. « De la Terre aux Etoiles » est une exposition interactive qui amène les visiteurs, quel que soit leur âge et leur niveau de connaissance, à une découverte conviviale et interactive du monde de l’espace.

Entrée libre et gratuite

Centre Commercial Mériadeck 57 Rue du Château d’Eau – 33000 Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

