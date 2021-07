De la terre à l’usine, portrait d’un village Le musée de la mémoire cuisellienne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Cuiseaux.

La vie quotidienne de générations de vignerons, les techniques de vinification et de fabrication de la « goutte » vous sont présentées dans la cave et dans « la maison ». Les Cuiselliens paysans-vignerons deviennent paysans-ouvriers et travaillent désormais chez Morey, à la salaison. **A noter**: Samedi et dimanche, visites guidées à 14h, 15h, 16h et 17h.

Tarif préférentiel : 2€/adulte ; gratuit – 18 ans

Le musée de la mémoire cuisellienne Cour du château des Princes d’Orange 71480 Cuiseaux Cuiseaux Saône-et-Loire



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00