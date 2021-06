Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid De la terre à l’assiette Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Bonnet-le-Froid

De la terre à l’assiette Saint-Bonnet-le-Froid, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Saint-Bonnet-le-Froid. De la terre à l’assiette 2021-10-02 – 2021-10-03

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid EUR 20 25 Menu préparé avec des produits issus des producteurs locaux notamment ceux du sentier de sensibilisation à la nature de Brameloup (foin, miel, escargots). Possibilité de repas à emporter . Menu a déguster samedi midi et soir et dimanche midi. +33 4 71 59 93 57 Menu préparé avec des produits issus des producteurs locaux notamment ceux du sentier de sensibilisation à la nature de Brameloup (foin, miel, escargots). Possibilité de repas à emporter . Menu a déguster samedi midi et soir et dimanche midi. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid Autres Lieu Saint-Bonnet-le-Froid Adresse Ville Saint-Bonnet-le-Froid lieuville 45.14217#4.43524