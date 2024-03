De la terre à l’assiette Médiathèque des Pradettes Toulouse, jeudi 21 mars 2024.

De la terre à l’assiette Pour une alimentation engagée et durable, l’égalité au menu Jeudi 21 mars, 18h00 Médiathèque des Pradettes

Jeudi 21 mars à 18h

Rencontre avec Marc Dufumier autour de son livre De la terre à l’assiette, 50 questions essentielles sur l’agriculture et l’alimentation (Allary Éditions, 2020).

Le glyphosate est-il un cancérigène avéré ? Mangeons-nous trop de viande ? De poisson ? Peut-on rester en bonne santé en adoptant un régime vegan ? Doit-on l’explosion du nombre de cancers aux produits chimiques présents dans nos aliments ? Peut-on consommer bio et pas cher ? L’eau peut-elle un jour venir à manquer ? Aura-t-on demain de quoi nourrir 10 milliards d’êtres humains ? Pourquoi la plupart des tomates n’ont-elles plus de goût ? Le gluten est-il mauvais pour la santé ? Mangerons-nous des algues et des insectes ?

Autant de questions et de réponses apportées par Marc Dufumier, agronome, professeur à AgroParisTech, expert auprès des Nations unies et de la Banque mondiale.

Médiathèque des Pradettes

Médiathèque des Pradettes 3 avenue de la Dépêche Toulouse Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo

Rencontre Tout public