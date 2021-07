Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux De la terre à l’assiette : alimentation saine et zéro déchet Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

De la terre à l’assiette : alimentation saine et zéro déchet Périgueux, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Périgueux. De la terre à l’assiette : alimentation saine et zéro déchet 2021-07-27 – 2021-07-27 Centre social du Gour de l’arche 68 Rue Pierre Brantôme

Périgueux Dordogne Mardi 27 juillet Le gaspillage alimentaire n’est pas une fatalité ! Il existe plein d’alternatives pour éviter de remplir nos poubelles, faire du bien à notre santé et à la terre en même temps. Devenons des magicien.ne.s en transformant nos déchets en une ressource précieuse… Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés. Mardi 27 juillet Le gaspillage alimentaire n’est pas une fatalité ! Il existe plein d’alternatives pour éviter de remplir nos poubelles, faire du bien à notre santé et à la terre en même temps. Devenons des magicien.ne.s en transformant nos déchets en une ressource précieuse… Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés. Mardi 27 juillet Le gaspillage alimentaire n’est pas une fatalité ! Il existe plein d’alternatives pour éviter de remplir nos poubelles, faire du bien à notre santé et à la terre en même temps. Devenons des magicien.ne.s en transformant nos déchets en une ressource précieuse… Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Étiquettes évènement : Autres Lieu Périgueux Adresse Centre social du Gour de l'arche 68 Rue Pierre Brantôme Ville Périgueux lieuville 45.19863#0.67876