De la Terre à la Table : ateliers culinaires, 23 octobre 2022, .

De la Terre à la Table : ateliers culinaires

2022-10-23 11:00:00 – 2022-10-23 17:00:00

Au fil des siècles, les hommes ont créé une très grande diversité de variétés cultivées adaptées aux territoires et aux spécificités locales : c’est ce que l’on appelle la biodiversité domestique. Au cours de ces dernières décennies, on a observé une très forte baisse de cette biodiversité. Cette richesse est pourtant précieuse et il est urgent de la préserver et de lui redonner une place dans le paysage agricole et alimentaire. Ces Trésors vivants sont une part de notre histoire, de l’identité de nos territoires et ils recèlent des goûts et des saveurs oubliés !

Le domaine de Poulaines vous propose des ateliers culinaires avec les légumes du portager dans la cuisine du manoir.

