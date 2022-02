De la terre à la main Bayeux, 2 avril 2022, Bayeux.

De la terre à la main Bayeux

2022-04-02 – 2022-04-03

Bayeux Calvados

L’atelier de céramique « l’Etoilarium » vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2022. Venez découvrir l’art du tournage et du modelage de la terre.

Au programme, je vous propose :

– Visite de l’atelier et de l’espace boutique (vaisselle, objets décoratifs, bijoux)

– Présentation du métier de potier, fabrication de vaisselle en terre

– Présentation des cours de tournage et modelage

– Démonstrations de tournage

Je vous ferai découvrir l’univers d’un atelier de poterie et vous présenterai toutes les étapes de fabrication d’une tasse.

Je serai ravie de partager avec vous ma passion de la poterie et de répondre à toutes vos interrogations sur ce métier.

Ateliers découverte pour les enfants « animation modelage » : samedi et dimanche à 10h30 et à 15h00 – (durée : 30 mn).

Entrée libre. Pas plus de 10 personnes dans le respect des gestes barrière.

nolwennpoulain@hotmail.fr +33 6 71 66 64 18 http://www.letoilarium.fr/

L’étoilarium

Bayeux

dernière mise à jour : 2022-02-25 par