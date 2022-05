De la terre à la faïence Palais – Musée des Archevêques,Parcours d’art Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

De la terre à la faïence

Palais – Musée des Archevêques,Parcours d'art, 14 mai 2022, Narbonne.

le samedi 14 mai à 19:00

Que ce soit pour les épices fines ou la médecine, la collection des pots à pharmacie du Palais-Musée des Archevêques constitue un fervent témoignage de notre passé. Stephan Leclercq et l’association Trifolium vous proposent une immersion dans le monde du céramiste et des décors peints, à travers des démonstrations, aux détours des grandes routes commerciales pour les épices et des recettes médicinales ancestrales. Démonstrations autour des pots à pharmacie du Palais-Musée Palais – Musée des Archevêques,Parcours d’art 11100 Narbonne Narbonne Aude

