De la terre à la bière, par Hervé LOUX

l’Alliage, centre culturel, le mardi 7 décembre à 20:00

1985 : 50 brasseries en France Aujourd’hui le pays compte plus de 1800 brasseries et sans doute plus de 10000 bières différentes. La France est le 1er exportateur de malt du monde, 1er producteur d’orge brassicole d’Europe. La bière est la 2ième boisson la plus bue au monde (sans compter l’eau, le thé, le café) à hauteur de 200 milliards de litres par an. Hervé LOUX nous parle de ses nombreuses rencontres de brasseurs et de personnalités de la bière qui ont marqué ses 33 années de dégustation : 4000 bières de 115 pays différents, dont plus de 1000 bières françaises.

Entrée GRATUITE, ouvert à tous, sans inscription. Pass sanitaire obligatoire.

Biérologue et ambassadeur de la bière, Hervé LOUX est également responsable de formation, journaliste, juge international. De nombreuses facettes et expériences à découvrir avec lui.

l’Alliage,centre culturel 1 rue Michel Roques 45160 Olivet Loiret



