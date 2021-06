La Turballe La Turballe La Turballe, Loire-Atlantique DE LA TABLE AU CINÉ La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

DE LA TABLE AU CINÉ La Turballe, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, La Turballe. DE LA TABLE AU CINÉ 2021-07-26 – 2021-07-26 Place des anciens combattants Cinéma Atlantic

La Turballe Loire-Atlantique Venez vous restaurer à proximité du Cinéma Atlantic et découvrir deux films en avant première !

Tout est possible : 1 film, 2 films, avec ou sans repas.

Inscription obligatoire au 02 40 11 79 09 cinema.atlantic@gmail.com +33 2 40 11 79 09 http://www.cinemaatlantic.fr/ Venez vous restaurer à proximité du Cinéma Atlantic et découvrir deux films en avant première !

Tout est possible : 1 film, 2 films, avec ou sans repas.

Inscription obligatoire au 02 40 11 79 09 dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu La Turballe Adresse Place des anciens combattants Cinéma Atlantic Ville La Turballe lieuville 47.34865#-2.48973