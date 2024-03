De la station d’épuration, aux berges de l’Ognon Pont saint martin Pont-Saint-Martin, samedi 23 mars 2024.

De la station d’épuration, aux berges de l’Ognon Pour passer des eaux usées domestiques aux eaux propres… Comment gère-t-on ? Visite de la station d’épuration du « beau prêtre », suivi d’une balade au bord de l’Ognon. Samedi 23 mars, 10h00 Pont saint martin gratuit, sur réservation uniquement

Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81

Pour passer des eaux usées domestiques aux eaux propres… Comment gère-t-on ? Afin de tout savoir sur notre rôle dans la production des eaux usées et les moyens mis en œuvre par la collectivité, rendez-vous à la station d’épuration du « beau prêtre ». Suivi d’une balade au bord de l’Ognon, cours d’eau qui draine les eaux du territoire.

Guidé par la SAUR, la Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu et Grand Lieu Communauté.

Pont saint martin
Chemin du beau prêtre
Pont-Saint-Martin
44860
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
rnn.grandlieu@snpn.fr
02 40 32 62 81
https://www.snpn.com/reserve-lac-grand-lieu/agenda/

