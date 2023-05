De La Soul live band & guests Philharmonie de Paris, 30 août 2023, Paris.

Le mercredi 30 août 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Premier concert à Paris des héros du hip-hop east coast depuis la récente disparition de Dave, l’un des fondateurs du trio. Un concert inédit en format live band, avec quelques invités de prestige.

En février dernier, on apprenait avec tristesse la disparition de Dave, alias Trugoy the Dove, fondateur du trio De La Soul. Quelques semaines plus tard, le groupe de Long Island faisait à nouveau les grands titres pour annoncer une heureuse nouvelle cette fois-ci : l’intégralité de leur catalogue, bloqué depuis des années par des problèmes de droits liés à l’utilisation de samples, devenait enfin disponible sur le web. Depuis le mois de mars, les fans peuvent donc se repasser en boucle Three Feet High Rising, premier album publié en 1989. De retour sur la scène de Jazz à la Villette dans un format Live Band, De La Soul invite pour cette soirée événement deux autres légendes du hip-hop east coast.

1re partie : Nana Benz du Togo

Un trio féminin de chanteuses à la tête d’un ardent quintet à l’instrumentation dépouillée : une musique de la rue et de la spontanéité.

Nana Benz du Togo désigne les femmes à l’origine du commerce afro-européen des pagnes en wax, autrement dit l’un des symboles les plus forts d’un style vestimentaire pan-africain. En ce qui nous concerne, les Nana Benz du Togo sont également un trio de chanteuses révélées à l’hiver dernier aux Trans Musicales de Rennes. Accompagnées de deux percussionnistes dont les instruments ­— de la pure débrouille — sont bricolés de tuyaux en pvc et de bidons en plastique, nos trois « nanas » développent une musique vocale ardente et scandée, urbaine, avec un accompagnement sous légère influence électronique.

