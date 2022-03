de la sexualité des orchidées Tinténiac Tinténiac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Dans cette conférence spectacle, Sofia Teillet se penche avec science et humour sur les super-pouvoirs reproducteurs de l'orchidée et nous fait découvrir les arcanes de sa surprenante sexualité (comment le pollen passe du sexe masculin au sexe féminin par exemple)… Au fond, tout ce dont la science est à peu près sûre, c'est que tout naît d'un accident. On découvre donc les techniques de reproduction étonnantes qu'ont développées ces espèces, en réponse à leur environnement et leur difficulté à rencontrer naturellement l'autre sexe. Il va sans dire qu'observer une fleur qui travaille sa sexualité depuis plusieurs millions d'années peut éventuellement être l'occasion de se demander ce qu'il en est de l'espèce humaine…

