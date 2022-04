De la sexualité des orchidées – Sofia Teillet Marseille 14e Arrondissement, 21 juin 2022, Marseille 14e Arrondissement.

De la sexualité des orchidées – Sofia Teillet Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

2022-06-21 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-22

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 14e Arrondissement

Sofia Teillet

L’Amicale



Sofia Teillet disserte avec humour et s’interroge sur les nombreux mystères logés au coeur de ces fleurs pas comme les autres.



“Avec De la sexualité des orchidées, nous découvrons comment, loin de se résumer à son statut de fleur de référence, l’orchidée semble avoir bien plus d’un tour sous ses pétales lorsqu’il s’agit de sexualité. En maîtresse de conférences, Sofia Teillet disserte avec humour et s’interroge sur les nombreux mystères logés au cœur de ces fleurs pas comme les autres.”

Sceneweb.fr



Durée : 1h15

Âge : ≥ 12 ans

Nature et Biens Communs

Retrouvez Sofia Teillet avec la conférence-spectacle ‘De la sexualité des orchidées” au Zef les 21 et 22 juin.

http://www.lezef.org/

