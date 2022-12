De la sexualité des orchidées – Sofia Teillet Le Monfort théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

De la sexualité des orchidées – Sofia Teillet Le Monfort théâtre, 6 février 2023, Paris. Du lundi 06 février 2023 au samedi 11 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h45

. payant TARIF B (de 5€ à 25€) Sous des dehors de conférencière très sérieuse, Sofia Teillet nous livre une leçon de biologie des plus savoureuses et jubilatoires. Les plantes ont-elles quelque chose à nous apprendre sur notre rapport à l’amour ? À n’en pas douter, selon elle. Dans cette conférence spectacle, la comédienne se penche avec science et humour sur les super-pouvoirs reproducteurs de l’orchidée et nous fait découvrir les arcanes de sa surprenante sexualité. Images et schémas à l’appui, on découvre les techniques de reproduction étonnantes qu’ont développées ces espèces, en réponse à leur environnement et à leur difficulté à rencontrer naturellement l’autre sexe. Observer notre façon d’être au monde à travers la reproduction végétale d’un être radicalement différent, mais tout comme nous bien vivant, ouvre des perspectives inattendues. En tout cas souvenez-vous, ce dont la science est à peu près sûre, c’est que tout naît d’un accident… Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris Contact : https://www.lemonfort.fr/programmation/de-la-sexualite-des-orchidees 0156083388 reservation@lemonfort.fr https://www.facebook.com/Monforttheatre https://www.facebook.com/Monforttheatre https://www.lemonfort.fr/programmation/de-la-sexualite-des-orchidees

© Marguerite Bornhauser MargueriteBornhauser_SofiaTeillet_02

Détails Catégories d'évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Monfort théâtre Adresse Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Ville Paris

