DE LA SEXUALITE DES ORCHIDEES LE MONFORT THEATRE – LA CABANE, 6 février 2023 00:00, PARIS.

DE LA SEXUALITE DES ORCHIDEES DE LA SEXUALITE DES ORCHIDEES. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-02-11 19:30. Tarif : 27.5 27.5 euros.

LE MONFORT THEATRE – LA CABANE PARIS Paris . Sous des dehors de conférencière très sérieuse, Sofia Teillet nous livre une leçon de biologie des plus savoureuses et jubilatoires. Les plantes ont-elles quelque chose à nous apprendre sur notre rapport à l’amour ? À n’en pas douter, selon elle. Dans cette conférence spectacle, la comédienne se penche avec science et humour sur les super-pouvoirs reproducteurs de l’orchidée et nous fait découvrir les arcanes de sa surprenante sexualité. Images et schémas à l’appui, on découvre les techniques de reproduction étonnantes qu’ont développées ces espèces, en réponse à leur environnement et à leur difficulté à rencontrer naturellement l’autre sexe. Observer notre façon d’être au monde à travers la reproduction végétale d’un être radicalement différent, mais tout comme nous bien vivant, ouvre des perspectives inattendues. En tout cas souvenez-vous, ce dont la science est à peu près sûre, c’est que tout naît d’un accident… DISTRIBUTION conception, écriture, interprétation Sofia Teillet production Camille Bono / L’Amicale diffusion Salomé Dollat / L’Amicale collaboration artistique Charly Marty ingéniosités et entraides précieuses Arnaud Boulogne & Sébastien Vial, Frédéric Ferrer remerciements chaleureux Charlotte Ducousso, Antoine Quesnardel, Marion Le Guerroué, Marius Schaffter, Jérôme Stu?nzi, Marine Thévenet.

Votre billet est ici.

Sous des dehors de conférencière très sérieuse, Sofia Teillet nous livre une leçon de biologie des plus savoureuses et jubilatoires. Les plantes ont-elles quelque chose à nous apprendre sur notre rapport à l’amour ? À n’en pas douter, selon elle. Dans cette conférence spectacle, la comédienne se penche avec science et humour sur les super-pouvoirs reproducteurs de l’orchidée et nous fait découvrir les arcanes de sa surprenante sexualité. Images et schémas à l’appui, on découvre les techniques de reproduction étonnantes qu’ont développées ces espèces, en réponse à leur environnement et à leur difficulté à rencontrer naturellement l’autre sexe. Observer notre façon d’être au monde à travers la reproduction végétale d’un être radicalement différent, mais tout comme nous bien vivant, ouvre des perspectives inattendues. En tout cas souvenez-vous, ce dont la science est à peu près sûre, c’est que tout naît d’un accident… DISTRIBUTION conception, écriture, interprétation Sofia Teillet

production Camille Bono / L’Amicale

diffusion Salomé Dollat / L’Amicale

collaboration artistique Charly Marty

ingéniosités et entraides précieuses Arnaud Boulogne & Sébastien Vial, Frédéric Ferrer

remerciements chaleureux Charlotte Ducousso, Antoine Quesnardel, Marion Le Guerroué, Marius Schaffter, Jérôme Stu?nzi, Marine Thévenet

Votre billet est ici.