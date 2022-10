De la sexualité des orchidées – de et avec Sofia Teilliet – Saison TU-Nantes TU-Nantes, 15 mars 2023, Nantes.

2023-03-15 Représentations du 14 au 17 mars 2023 à 20h

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 6 € à 16 € Billetterie : – tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations du 14 au 17 mars 2023 à 20h

Conférence / Théâtre. Une conférence spectacle drôle et facétieuse pour en savoir plus sur le pouvoir, hautement reproducteur, des plantes. Comme le suggère le titre de cette conférence-spectacle, vous en saurez plus sur les orchidées et leurs super-pouvoirs reproducteurs en sortant de la salle. Mais surtout, vous aurez amplement agrandi votre univers sur la sexualité ! Le talent de Sofia Teilliet, comédienne-conférencière à la fois savante et un peu déglinguée, se loge dans son goût pour la digression et le public. Seule en scène, elle partage son immense curiosité en prenant comme point de départ sa relation houleuse et pleine d’a priori avec une orchidée offerte par son ex. Avec beaucoup de malice et de poésie, autour d’un exposé brillant et comique sur la sexualité complexe du monde végétal et sa richesse folle, Sofia Teilliet nous ouvre tout un monde. Public : à partir de 12 ans Durée : 1h15

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr