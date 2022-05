De la Seconde guerre mondiale à la guerre en Ukraine : Reporter, une profession en mutation Bernières-sur-Mer, 4 juin 2022, Bernières-sur-Mer.

De la Seconde guerre mondiale à la guerre en Ukraine : Reporter, une profession en mutation Salle de la mer Place du 6 juin Bernières-sur-Mer

2022-06-04 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-04 19:30:00 19:30:00 Salle de la mer Place du 6 juin

Bernières-sur-Mer Calvados

Table ronde nLa guerre est de retour sur le continent européen et aux portes de l’Union Européenne. La Russie de Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine le 24 février 2022 et reviennent dans les médias ces terribles images d’exodes de réfugiés, de bombardements, d’exactions, de chars et de combats. Des reporters qui ont couvert ce conflit sur le terrain en Ukraine seront là pour témoigner, apporter leurs réflexions sur cette guerre et raconter leur métier. Leurs reportages et l’exercice de leur profession seront mis en perspective au regard de l’histoire de l’information des conflits contemporains. Intervenants : n- tKévin Berg : journaliste freelance, Ukraine : chronique d’un village en guerre pour Arte Reportage n- tPhilippe de Poulpiquet : photoreporter freelance n- tRémy Ourdan : journaliste Le Monde n- tLucie Moriceau-Chastagner : responsable des collections photographies au Musée de l’Armée Invalides pour l’exposition Photographies en guerre jusqu’au 24 juillet 2022 n- tMarie-Eve Bédard : actuelle correspondante de Radio-Canada à Paris n- tAnyck Béraud : correspondante pour l’Asie

