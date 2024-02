De la rue aux jeux olympiques Compagnie Pockemon Crew La Chapelle-Saint-Luc, vendredi 16 février 2024.

Mise en scène Riyad Fghani / Directeur artistique du Pockemon Crew / Danseurs pièce pour 6 danseurs / Création sonore Flavien Taulelle / Événement organisé dans le cadre de Terre de Jeux 2024



L’histoire dansée du hip-hop du bitume new-yorkais aux JO à Paris. À travers le Breakdance, le hip-hop fera son entrée aux Jeux Olympiques de 2024 ! Cette consécration a donné envie à la compagnie de Breakdance la plus titrée au monde de relater l’histoire du hip-hop à travers la danse. Après 23 ans de pratiques artistiques, de la rue au théâtre, Pockemon Crew retrace les grands moments de ce mouvement culturel et artistique apparu aux États- Unis au début des années 70. De la rue aux Jeux Olympiques raconte l’épopée d’une Hip-hop.



À la base c’était juste pour une compétition d’une heure ! C’était la fin des années 1990. Il y avait une compétition à Grenoble qui invitait toutes les villes de France. Et là j’ai vu le nom des participants Paris 93, Marseille Killer, Al Capone… que des noms de gangsters et d’assassins ! On a voulu se démarquer et arborer le nom de monstres gentils. On a gagné le tournoi et le nom Pockemon est resté ! Riyad Fghani Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 14:30:00

fin : 2024-02-16

Espace Didier Bienaimé

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est reservation@la-chapelle-st-luc.eu

