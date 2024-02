De la ruche aux pollinisateurs sauvages Lussat, samedi 18 mai 2024.

De la ruche aux pollinisateurs sauvages Lussat Creuse

Plongez dans le monde fascinant des insectes pollinisateurs !

Grâce à de très beaux supports pédagogiques adaptés aux enfants et aux adultes, vous découvrirez la biologie de l’abeille domestique et l’organisation de la colonie.

Puis, vous comprendrez l’importance de la pollinisation et des 1 000 espèces de pollinisateurs sauvages de France abeilles, syrphes ou papillons… dont beaucoup sont en déclin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine rn-etang-landes@creuse.fr

L’événement De la ruche aux pollinisateurs sauvages Lussat a été mis à jour le 2024-01-31 par Creuse Confluence Tourisme