DE LA ROCADE À SAINT-EXUPÉRY Terrain multisport Sablé-sur-Sarthe, dimanche 16 juin 2024.

DE LA ROCADE À SAINT-EXUPÉRY Terrain multisport Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Après les succès du son et lumière Tous de Loin Tous du Coin en 2017 et 2019 et la comédie-ballet Un Bourgeois Gentilhomme en 2022 (devant le Château de Sablé), les artistes de La Houlala vous invitent dans le monde poétique et fantaisiste d’Antoine de Saint-Exupéry.

Vous avez envie de participer à ce voyage artistique en tant que comédien, figurant, danseur, bénévole ou rejoindre l’équipe technique organisationnelle ?

De mars à juin 2024, nous vous proposons des ateliers animés par des professionnels. Ensemble osons, rêvons, créons sans limite autour de la vie et l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 22:30:00

fin : 2024-06-16

Terrain multisport Rue Saint-Exupéry

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire lahoulalacompagnie@gmail.com

