2022-07-26 14:30:00 – 2022-07-26 17:30:00

Découvrez une nouvelle activité de loisirs très nature et en famille. Savez-vous ce que devient une rivière après la démolition d'un barrage ? Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Les bénévoles passionnés de l'association de pêche local, vous feront découvrir les secrets de la rivière sauvage du Léguer. Accessible dès 7 ans. Un adulte accompagnateur est obligatoire. Sur inscription obligatoire.

