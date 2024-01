De la rivière à la pêche Parking du bas Plounévez-Moëdec, mardi 23 juillet 2024.

De la rivière à la pêche Parking du bas Plounévez-Moëdec Côtes-d’Armor

Venez participer à une activité de loisirs très nature et en famille au cœur de la rivière sauvage du Léguer.

Tout au long de l’après-midi, vous découvrirez l’histoire de cette vallée après la démolition du barrage hydroélectrique, vous apprendrez les poissons de la rivière et ce qu’ils mangent et vous serez initiez à la technique de pêche à la mouche.

Une demi-journée riche de rencontres en pleine nature.

Prévoir des chaussures fermées, des vêtements adaptés à la météo du jour et une tenue de rechange. .

Parking du bas Kergadalen

Plounévez-Moëdec 22810 Côtes-d’Armor Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 14:30:00

fin : 2024-07-23 17:30:00



L’événement De la rivière à la pêche Plounévez-Moëdec a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose