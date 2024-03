De la Renaissance à nos jours Église de La Couture-Boussey La Couture-Boussey, samedi 22 juin 2024.

De la Renaissance à nos jours Fête de la musique 2024 Samedi 22 juin, 20h00 Église de La Couture-Boussey Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T20:00:00+02:00 – 2024-06-22T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-22T20:00:00+02:00 – 2024-06-22T21:30:00+02:00

[concert]

De la Renaissance à nos jours

Samedi 22 juin 2024

20h

Église de La Couture-Boussey

Gratuit

Par le quintette Couleur Cuivre

À l’occasion de la Fête de la Musique, l’ensemble Couleurs Cuivres vous raconte, en musique, l’histoire et l’évolution des cuivres depuis la Renaissance jusqu’à nos jours. Du baroque au jazz en passant par les musiques de film, le quintette vous emmène dans un voyage temporel à travers les différentes époques musicales.

[Musicien.nes]

Coralie Parisis (trombonne)

Gilles Akoka (trompette)

Ludovic Podevin (trompette)

Thierry Debeaupte (tuba)

Norbert Vergonjanne (cor)

L’église de La Couture-Boussey dispose d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

Église de La Couture-Boussey 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie 02 32 36 28 80 https://www.lemiv.fr/fr/ https://www.instagram.com/museemiv/;https://www.facebook.com/MuseeMiv;https://twitter.com/MuseeMiv

Le Musée des instruments à vent

Premier musée de France dédié à la facture instrumentale et créé par des ouvriers spécialisés dans la fabrication d’instruments de musique, Le Musée des instruments à vent présente une collection remarquable d’instruments, d’archives, d’outils et de machines datées du XVIIIe siècle à nos jours. Vous pourrez y retrouver des ensembles de flûtes, de clarinettes, de hautbois ou encore de bassons, témoins de l’intensité de la production des instruments à vent à La Couture-Boussey depuis les années 1700.

Activités proposées :

– Concerts ;

– Visites guidées ;

– Rencontres avec des professionnels de la musique ;

– ateliers ;

– Accueil scolaires et groupes ;

– Médiation hors-les-murs (écoles, salons, festivals, etc.) En voiture ou en bus (ligne L310). Deux parkings à proximité dont un accessible pour les cars. Musée en terre-plein.

© Couleur Cuivre