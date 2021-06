De la Réalité Virtuelle pour en avoir plein la vue Creil, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Creil.

De la Réalité Virtuelle pour en avoir plein la vue 2021-07-09 – 2021-07-09

Creil Oise

Initiation à la réalité virtuelle.

Petits films en immersion avec effets garantis. Animé par Thierry Coupez.

10h00/12h00 et 14h0/17h00 à la bibliothèque l’Abricotine – Creil.

Pour enfants de 8 à 99 ans et plus (réservation conseillée)

bibliotheque.abricotine@mairie-creil.fr +33 3 44 25 36 13 https://www.creil.fr/acteur/mediatheque-quartier-rouher-abricotine

