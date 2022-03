De la Pulsation à la Danse Centre 100 Rue Hoche, 20 mars 2022, Montreuil.

De la Pulsation à la Danse

Centre 100 Rue Hoche, le dimanche 20 mars à 14:00

De la pulsation à la danse ————————– **La proposition :** Après un temps d’enracinement, nous allons créer une pulsation commune afin de rentrer dans l’ancrage du corps et laisser le mouvement se transformer en danse. Ce stage est concu comme un voyage à travers le souffle, la vibration, la musique et l’espace, à l’écoute de soi et du groupe. C’est une invitation à faire alliance avec notre élan intérieur pour nous laisser chevaucher dans les mystères de notre âme. **Déroulement :** Dans un premier temps nous laissons notre rythme organique nous guider et nous amener au mouvement, en respectant le temps et l’espace qui nous convient. Puis nous élargissons notre perception aux autres pour nous relier ensemble au rythme du groupe. Dans une deuxième partie nous voyageons au coeur de notre pulsation à partir de deux rôles : Le danseur qui voyage dans sa pulsation. Le groupe qui accompagnent le danseur avec la pulsation. **Objectifs :** Retrouver un état de lâcher prise à travers la vibration, le souffle et la pulsation. Contacter sa capacité à créer, à accompagner et à se laisser voyager. **La pratique :** Accessible à tout public adulte sans besoin d’une pratique de danse. Stage animé par Karem ORTIZ Danseuse professionnelle diplômée de l’école National des Arts de Cuba. Master en Danse Thérapie à L’Université Paris Descartes et à la pratique « Danser, être dansé » de Véronique Pioch. Formée à l’esprit d’accompagnement par Bénédicte Pavelak dans les parcours « Transmettre » et « L’art du vivant », des traversées qui ouvrent à une perception profonde de l’être et du monde. ### Informations pratiques : Dimanche 20 mars 2022 14h – 18h / accueil à 13h30 Centre Hoche / salle polyvalente Adresse : 100 rue Hoche, 93100 Montreuil Métro Croix de Chavaux Participation : 40€ / 35€ Montreuillois et chômeurs Inscriptions ouvertes : Stage limité à 12 personne

Participation 40€ / 35€ Montreuillois et chômeurs / carte 3 stages 90€

A la rencontre de notre énergie vitale

Centre 100 Rue Hoche 100 Rue Hoche, 93100 Montreuil Centre-ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T18:00:00