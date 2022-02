De la puissance virile & Des femmes respectables – Cie Carna Le Nouveau Théâtre, 4 mai 2022, Châtellerault.

De la puissance virile & Des femmes respectables – Cie Carna

Le Nouveau Théâtre, le mercredi 4 mai à 19:30

Dans ces deux pièces, Alexandre Blondel, chorégraphe, interroge les stéréotypes de genre, les déterminismes sociaux et leurs transgressions. **De la puissance virile** Iesu, Nais et Maxime racontent leurs parcours de danseurs professionnels par le mouvement et le récit. Issus de milieux populaires, chaque jour ils bousculent les attendus, renversent les idées reçues pour imposer leurs identités. La société alimente autant qu’elle dénonce les stéréotypes de la virilité, propagés par les médias. Le corps du danseur ne peut-il être que musclé, sculpté, huilé ? Comment les danseurs s’imposent-ils face à ces clichés, à ces injonctions ? Par leurs présences et leurs corporalités très différentes, Iesu, Nais et Maxime nous donnent quelques clés pour déconstruire le mythe de la virilité. Ils s’amusent de ces injonctions en les distordant. **Des femmes respectables*** La pièce Des femmes respectables s’est construite à partir d’entretiens menés par le chorégraphe auprès de femmes âgées issues de milieux populaires. Leurs paroles, souvent invisibilisées dans les médias, soulèvent des thématiques pourtant fondamentales : le dévouement, le contrôle des naissances, le divorce, la précarité… Comment ces femmes ont-elles pu progressivement s’émanciper et résister au modèle dominant au cours de ce siècle ? Quatre danseuses s’emparent de ces paroles et viennent, au travers de leurs corps engagés, mettre en valeur ces espaces de résistance et d’émancipation. Cette pièce bouscule la représentation des femmes souvent associée à l’espace domestique. Les injonctions liées à la féminité s’en trouvent toutes chamboulées. Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarif: 6/12/17€

Une soirée, deux spectacles

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T19:30:00 2022-05-04T22:30:00