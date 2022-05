De la Préhistoire à la seconde guerre mondiale : archéologie à Blainville-sur-Orne Bénouville, 21 mai 2022, Bénouville.

2022-05-21 – 2022-05-22

Bénouville Calvados

Un rendez-vous avec l’archéologie vous est proposé le temps d’un week-end, dans le parc du château de Bénouville. nÀ Blainville-sur-Orne, sur le site de la ZAC Terres d’avenir, les archéologues de l’Inrap ont effectué entre 2017 et 2019 un diagnostic sur une surface de trente hectares, suivi d’une série de fouilles sur quatre secteurs. Ils ont mis en évidence une longue occupation humaine, depuis le Paléolithique, il y a près de 70 000 ans, jusqu’à nos jours. nPendant deux jours, les archéologues se mobilisent pour restituer les principaux résultats de ces investigations. L’occasion, pour petits et grands, de découvrir les vestiges mis au jour à Blainville-sur-Orne et d’en apprendre un peu plus sur cette discipline aux multiples facettes. Programme nExposition nA travers une série de totems et de vitrines, découvrez les résultats des recherches menées à Blainville-sur-Orne. Une partie du mobilier archéologique issu des fouilles sera exposée. nConférences nPar les archéologues de l’Inrap responsables des fouilles à Blainville : Une occupation de l’âge du Bronze à Blainville-sur-Orne » nEmmanuel Ghesquière, samedi 21 mai à 15h Des vestiges de la Seconde Guerre mondiale mis au jour à Blainville » nVincent Carpentier, dimanche 22 mai à 15h nAnimations pédagogiques pour petits et grands nPlusieurs animations seront proposées en continu, pour se familiariser avec l’archéologie dès le plus jeune âge : Archéomaquette, atelier sur la céramologie ou l’anthropologie… nRencontres avec les archéologues nPendant deux jours, venez rencontrer des archéologues et des spécialistes et échanger avec eux ! nUn événement à l’initiative des mairies de Blainville et Bénouville ainsi que la société FONCIM, avec le soutien du Département du Calvados.

+33 2 31 44 62 01 https://www.mairie-benouville.fr/

