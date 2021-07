Fontaines Fontaines Fontaines, Yonne De la poussière et des étoiles Fontaines Fontaines Catégories d’évènement: Fontaines

De la poussière et des étoiles 2021-07-08 19:00:00 – 2021-07-10 Théâtre de l'Atelier Bleu D 955
Fontaines Yonne

Fontaines Yonne EUR 12 15 D’après les misérables de Victor Hugo, par la compagnie Duende.

Conception et mise en scène: Laurence Marion-Diaz. Chorégraphies: Albane Mathieu-Fuster, avec Albane Mathieu-Fuster, Laurence Marion-Diaz, Magalie Journot.

