De la pointe de la Hague, Goury, du port au sémaphore – Randonnée La Hague, 28 juillet 2022, La Hague.

De la pointe de la Hague, Goury, du port au sémaphore – Randonnée La Hague

2022-07-28 15:00:00 – 2022-07-28

La Hague Manche

Le phare de Goury, du haut de ses 48 mètres, se profile devant vous, solennel et solitaire, brusqué sans cesse par le raz Blanchard, passage où sévit l’un des plus forts courants du monde. Devant tant de ténacité face aux éléments, on ne peut qu’être impressionné par sa présence immuable, presque bicentenaire.

Le phare de Goury, du haut de ses 48 mètres, se profile devant vous, solennel et solitaire, brusqué sans cesse par le raz Blanchard, passage où sévit l’un des plus forts courants du monde. Devant tant de ténacité face aux éléments, on ne peut…

Le phare de Goury, du haut de ses 48 mètres, se profile devant vous, solennel et solitaire, brusqué sans cesse par le raz Blanchard, passage où sévit l’un des plus forts courants du monde. Devant tant de ténacité face aux éléments, on ne peut qu’être impressionné par sa présence immuable, presque bicentenaire.

La Hague

dernière mise à jour : 2022-04-15 par