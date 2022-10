DE LA PISCINE AU CHAPITEAU DU CIRQUE, HISTOIRE D’UNE RECONVERSION

2022-10-14 – 2022-10-14 Au cœur du quartier des Sablons, les circassiens ont succédé aux nageurs.

De l’ancienne piscine des Sablons à l’actuelle Cité du Cirque en passant par le chantier du futur chapiteau, le Pôle Cirque Le Mans se raconte au passé, au présent et au futur.

En partenariat avec la Cité du Cirque.

Votre guide sera Sibyl Davy. Gratuit dans le cadre des Journées Nationales de l'Architecture.

