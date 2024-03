De la pétanque … et des livres !?! La Haye-du-Puits La Haye, samedi 6 juillet 2024.

De la pétanque … et des livres !?! La Haye-du-Puits La Haye Manche

Dans le cadre de « partir en livres », embarquez avec l’association La Haye Pétanque pour une après-midi familiale mini tournoi de pétanque, découverte des techniques, trucs et astuces et pour clôturer le tout des livres à gagner (tirage au sort parmi les participants de l’après-midi) et un goûter !

Dès 6 ans sur inscription par équipe de 2 à 3 personnes

Début : 2024-07-06 14:00:00

fin : 2024-07-06

La Haye-du-Puits Boulodrome de l’Esplanade

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

