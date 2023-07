De la partition au tableau musical : rencontre avec Chloé Aujames Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Le samedi 16 septembre 2023

de 14h00 à 15h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la MMP se penche sur la partition et la notation musicale. Rencontre avec Chloé Aujames à l’occasion de la sortie de sa méthode d’apprentissage de la musique, Les Traits du Son (éditions Delatour).

« Au sein de la création artistique, musique et peinture sont

innervées de références, d’allusions, d’inspirations communes par le biais

desquelles elles s’influencent réciproquement. Alors en effet, puisque de cette

correspondance aboutissent des chefs-d’œuvre, pourquoi la pédagogie musicale ne

s’inscrirait-elle pas elle aussi dans un cadre plus transversal incluant

d’autres arts ? » C’est sur cette problématique que Chloé Aujames, professeure de

piano, s’est penchée pour réaliser sa méthode d’apprentissage de la musique : Les

traits du son. L’autrice interroge aussi bien la place que tient la

partition dans le cadre d’un cours que la délimitation des disciplines artistiques.

Chloé Aujames suit ses études musicales aux conservatoires de Cergy-Pontoise et de Rueil-Malmaison avant d’obtenir un diplôme d’état de professeure de piano à l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine – Pôle musique et danse, en 2019. Au moyen de tableaux musicaux, de bandes dessinées et d’un nouvel

alphabet symbolique, professeur et élève s’éloignent d’une notation strictement

fonctionnelle au profit d’une approche de la musique plus transversale.

Intéressée à la fois par la

musique et la peinture, Chloé Aujames met ses compétences musicales et graphiques

au service d’une pédagogie fondée sur le mélange des arts et la créativité.

Introduction par Chrystel Marchand, compositrice, pédagogue, chercheure.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale/jep-2023 +33155807530 mmp@paris.fr https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale/jep-2023

Chloé Aujames