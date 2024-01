De la paléoanthropologie à la physiologie du mouvement Collège de France Paris, jeudi 4 juillet 2024.

Le jeudi 04 juillet 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Collège de France, en partenariat avec France Culture, organise un grand cycle de 7 tables rondes pour faire dialoguer la science et le sport.

Table ronde

Modération : Emmanuel Laurentin

Participants :

Jean-Jacques Hublin, professeur du Collège de France, titulaire de la chaire Paléoanthropologie

Alain Berthoz, professeur émérite du Collège de France, titulaire de la chaire Physiologie de la perception et de l’action (1993-2010)

Les activités physiques, aujourd’hui considérées comme faisant partie de nos loisirs, ainsi que les sports dans lesquels certains individus démontrent des capacités exceptionnelles, étaient autrefois des pratiques quotidiennes et vitales pour nos ancêtres les plus lointains. L’adaptation au grimper, à la marche bipède, puis à la course d’endurance et au lancer ont joué un rôle central dans l’évolution humaine.

Les modalités de ces adaptations peuvent aujourd’hui être étudiées grâce à des techniques innovantes. La biomécanique du squelette et des muscles, l’analyse du mouvement, ainsi que la consommation énergétique du corps humain occupent également une place centrale dans les sciences du sport, sur lesquelles s’appuie l’entraînement des athlètes de haut niveau. Elles suscitent également l’intérêt de ceux et celles qui cherchent à préserver la santé de leur corps à travers des activités physiques régulières.

Collège de France 11 place Marcelin Berthelot 75005 Paris

Contact : https://www.facebook.com/College.de.France https://www.facebook.com/College.de.France https://www.college-de-france.fr/fr/jeux-2024

