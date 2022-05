“De la nécessité de la gravité” Marsannay-la-Côte Marsannay-la-Côte Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Marsannay-la-Côte

“De la nécessité de la gravité” Marsannay-la-Côte, 3 mai 2022, Marsannay-la-Côte. “De la nécessité de la gravité” Route des Grands Crus Maison de Marsannay Marsannay-la-Côte

2022-05-03 – 2022-05-03 Route des Grands Crus Maison de Marsannay

Marsannay-la-Côte Côte-d’Or EUR Par Cirque / Théâtre – Cie Opopop Avec légèreté et humour, ce spectacle évoque la question de la crise climatique que nous traversons, non pas en imposant une solution, mais plutôt en cherchant à nous réunir autour de la même constatation.

Une fiction poétique pour une urgence climatique. Gratuit – Sur réservation 03 80 54 09 22

Tout public – Accessible aux visiteurs à mobilité réduite communication@marsannaylacote.fr +33 3 80 54 09 22 https://www.ville-marsannay-la-cote.fr/ Par Cirque / Théâtre – Cie Opopop Avec légèreté et humour, ce spectacle évoque la question de la crise climatique que nous traversons, non pas en imposant une solution, mais plutôt en cherchant à nous réunir autour de la même constatation.

Une fiction poétique pour une urgence climatique. Gratuit – Sur réservation 03 80 54 09 22

Tout public – Accessible aux visiteurs à mobilité réduite Route des Grands Crus Maison de Marsannay Marsannay-la-Côte

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Marsannay-la-Côte Autres Lieu Marsannay-la-Côte Adresse Route des Grands Crus Maison de Marsannay Ville Marsannay-la-Côte lieuville Route des Grands Crus Maison de Marsannay Marsannay-la-Côte Departement Côte-d'Or

“De la nécessité de la gravité” Marsannay-la-Côte 2022-05-03 was last modified: by “De la nécessité de la gravité” Marsannay-la-Côte Marsannay-la-Côte 3 mai 2022 Côte-d'Or Marsannay-la-Côte

Marsannay-la-Côte Côte-d'Or