De la nature dans mon assiette et ma tisane Lembach, vendredi 19 juillet 2024.

Présentation de diverses plantes sauvages comestibles et médicinales au cours d'une balade dans une nature encore préservée. Sur inscription avant le 19/07,12h.

Au cours d’une balade dans une nature encore préservée, l’intervenant vous présentera diverses plantes sauvages comestibles et médicinales et vous dévoilera les mille et une manières de les utiliser dans votre quotidien. Du millepertuis à l’aubépine, de la valériane au noisetier, petit tour d’horizon de ces sauvageonnes qui ne demandent qu’à faire un petit tour dans votre assiette ou votre tisane… EUR.

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-19

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

