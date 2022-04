De la nature à l’atelier : à Vallombrosa sur les pas de Gauffier Musée Fabre, 14 mai 2022 20:30, Montpellier.

Nuit des musées De la nature à l’atelier : à Vallombrosa sur les pas de Gauffier Musée Fabre Samedi 14 mai, 20h00, 20h30 dans la limite des places disponibles

Dispositif réalisé en partenariat avec Artfx et Acelys.

Gauffier a donné le plus beau témoignage de ses talents de paysagiste dans ses quatre vues de l’abbaye de Vallombrosa, nichée dans les Apennins en Toscane. Le visiteur pourra accompagner l’artiste dans son itinéraire créatif, en plein air, sous le soleil italien, comme dans l’atelier à Florence et jusqu’à pénétrer au cœur des toiles, grâce à un dispositif immersif, à la fin de l’exposition.

© Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole

http://www.museefabre.fr

within the limits of available places Saturday 14 May, 20:00, 20:30

© Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole

Gauffier dio el mejor testimonio de su talento paisajístico en sus cuatro vistas de la abadía de Vallombrosa, enclavada en los Apeninos de la Toscana. El visitante podrá acompañar al artista en su itinerario creativo, al aire libre, bajo el sol italiano, como en el taller de Florencia y hasta penetrar en el corazón de los lienzos, gracias a un dispositivo inmersivo, al final de la exposición.

dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 20:00, 20:30

39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier 34000 Montpellier Occitanie