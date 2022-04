De la nature à l’atelier : à Vallombrosa sur les pas de Gauffier Musée Fabre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

le samedi 14 mai

Gauffier a donné le plus beau témoignage de ses talents de paysagiste dans ses quatre vues de l’abbaye de Vallombrosa, nichée dans les Apennins en Toscane. Le visiteur pourra accompagner l’artiste dans son itinéraire créatif, en plein air, sous le soleil italien, comme dans l’atelier à Florence et jusqu’à pénétrer au cœur des toiles, grâce à un dispositif immersif, à la fin de l’exposition.

Dispositif réalisé en partenariat avec Artfx et Acelys. Musée Fabre 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Montpellier Hérault

