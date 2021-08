Bègles Terres Sud - Vaclav Havel Bègles, Gironde DE LA MUSIQUE EN BAS DE CHEZ VOUS À TERRE SUD Terres Sud – Vaclav Havel Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Les Caprices de Marianne rejoignent l’équipe du Centre Social et Culturel l’Estey pendant sa programmation estivale et vous donnent deux rendez-vous : Vendredi 13 août à Terre-Sud (à côté du lycée Vaclav Havel) pour un concert de Stéphane Kwiatek à la clarinette et de Marianne Muglioni au violoncelle. Découvrir les Caprices de Marianne ? [[http://www.caprices-de-marianne.fr](http://www.caprices-de-marianne.fr)](http://www.caprices-de-marianne.fr) L’Été culturel est une manifestation initiée par le ministère de la Culture et mise en œuvre par les Directions régionales des affaires culturelles et les opérateurs nationaux.

gratuit, pour tous

Venez découvrir la musique classique en bas de chez vous ! Terres Sud – Vaclav Havel 5, Avenue Danielle Mitterrand 33130 Bègles Bègles Hourcade Gironde

