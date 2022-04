De la musique à l’image Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022 21:00, Lens.

Nuit des musées De la musique à l’image Musée du Louvre-Lens Samedi 14 mai, 18h00, 19h30, 21h00 Inscription le jour-même, dans la limite des places disponibles

Atelier musical autour de l’exposition “Rome. La cité et l’Empire”

A la façon d’un blockbuster cinématographique, mettez en musique une œuvre de l’exposition “Rome. La cité et l’empire” ! Pour cet atelier de musique assistée par ordinateur, encadrés par deux musiciens professionnels, vous créerez et composerez une bande sonore et musicale.

Avec une organiste et claveciniste, vous découvrirez en début d’atelier de quelle façon la musique ancienne a laissé place à une approche plus moderne de la musique tout en contribuant à l’esthétisme des films historiques d’aujourd’hui. Puis vous découvrirez les secrets de la musique assistée par ordinateur, vous produirez vous-même sons et orchestration !

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres.

Registration on the same day, subject to availability Saturday 14 May, 18:00, 19:30, 21:00

On an old(former) tile(window pane) of appearance(mine), at the heart of an environmental park of 20 hectares, the building(ship) of glass and of light drawn by the Japanese architects of the agency Sanaa shelters the prestigious collections of the Louvre and reveals the secret life of works.

¡Como un éxito de taquilla cinematográfico, ponga música a una obra de la exposición “Roma. La ciudad y el imperio”! Para este taller de música asistida por ordenador, dirigido por dos músicos profesionales, se creará y compondrá una banda sonora y musical. Con un organista y clavecinista, descubrirás al principio del taller cómo la música antigua ha dado paso a un enfoque más moderno de la música, contribuyendo a la estética de las películas históricas de hoy. Luego descubrirás los secretos de la música asistida por ordenador, ¡producirás tus propios sonidos y orquestación!

Inscripción el mismo día, dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 18:00, 19:30, 21:00

99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France 62300 Lens Hauts-de-France