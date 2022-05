De la musique à l’image Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022, Lens.

De la musique à l’image

le samedi 14 mai à Musée du Louvre-Lens

A la façon d’un blockbuster cinématographique, mettez en musique une œuvre de l’exposition “Rome. La cité et l’empire” ! Pour cet atelier de musique assistée par ordinateur, encadrés par deux musiciens professionnels, vous créerez et composerez une bande sonore et musicale. Avec une organiste et claveciniste, vous découvrirez en début d’atelier de quelle façon la musique ancienne a laissé place à une approche plus moderne de la musique tout en contribuant à l’esthétisme des films historiques d’aujourd’hui. Puis vous découvrirez les secrets de la musique assistée par ordinateur, vous produirez vous-même sons et orchestration !

Inscription le jour-même, dans la limite des places disponibles

Atelier musical autour de l’exposition “Rome. La cité et l’Empire”

Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Lens Pas-de-Calais



2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00