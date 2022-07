De la motte féodale aux châteaux d’agrément par Michel Allonsius Vervins Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Rue du Traité de Paix Vervins Aisne

2022-09-17 14:30:00 – 2022-09-17 15:30:00 Vervins

La terre de Thiérache est riche de son passé. Au cours des siècles, elle a conservé de nombreux vestiges qui nous surprennent et interpellent. Les fortifications s'étendent de la période de la motte féodale jusqu'aux châteaux d'agrément en passant par nos églises fortifiées. Enfouies dans la terre, certaines fortifications sont difficiles à identifier. Des plans, des gravures et des photographies nous aident dans nos recherches. La conférence, illustrée d'un diaporama, présente tous ces aspects qui marquent notre forte identité.

musee.vervins@gmail.com +33 3 23 98 94 51

Michel Allonsius

