De la mort qui tue – Mi Scène Poligny, 14 avril 2022, Poligny.

De la mort qui tue – Mi Scène Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny

2022-04-14 – 2022-04-14 Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue

Poligny Jura

RENDEZ-VOUS jeudi 14 avril 2022 à 20h30, à la Chapelle de la Congrégation de Poligny.

Et si on parlait un petit peu de la mort… Eh oui, il en va ainsi, nous allons tous disparaître de ce monde qui continuera, paraît-il, à tourner sans nous. Mais comment est-ce qu’on va bien pouvoir s’en sortir avec cette histoire ? On ne pourra pas justement.

Pendant une heure sans sortie de secours, Adèle Zouane nous interroge, nous soulève le cœur et, surtout, nous fait mourir de rire autour du plus macabre des thèmes : la mort. La comédienne défie la mort, danse avec elle, la chante, cherche à la jouer — en attendant de la trouver… Avec elle, sans détour, nous prenons enfin le temps d’y penser et de nous faire à l’idée une bonne fois (pour toutes ?). Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin : c’est droit devant vous.

« Qui sera le premier ? Hein !

Il y a bien quelqu’un qui sera le premier ici, c’est obligé. Alors qui ?

Le plus vieux peut être, qui est le plus vieux ici, vous Monsieur/Madame ?

Ou non justement.

Ça se passe jamais comme prévu, ça serait trop simple si il n’y avait que les vieux qui mouraient ça se saurait. »

A partir de 13 ans.

Durée : 1 heure

mi-scene@orange.fr +33 3 84 37 11 39 http://www.mi-scene.fr/

A partir de 13 ans.

Durée : 1 heure

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny

