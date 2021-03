De la montagne aux îles : collectionner l’Asie du Sud au British Museum Institut national d’histoire de l’art (INHA), 20 mai 2021-20 mai 2021, Paris.

De la montagne aux îles : collectionner l’Asie du Sud au British Museum

Institut national d’histoire de l’art (INHA), le jeudi 20 mai à 18:30

Les collections d’Asie du Sud du British Museum vont du Paléolithique à l’époque actuelle et proviennent non seulement du sous-continent indien lui-même, mais aussi de la diaspora sud-asiatique mondiale. La variété temporelle et géographique inhérente aux objets, peuples et histoires représentés dans cette collection se refète dans les diverses manières dont ils sont entrés dans la collection. Cette complexité a des implications fortes pour la recherche de provenance. Pour donner un aperçu des subtilités et des défs à relever, nous nous intéresserons à deux études de cas très différentes sur des objets du Pakistan et du Sri Lanka, ainsi qu’à des projets de recherche menés par Sushma Jansari sur l’histoire des collections et à un projet de co-collection en cours.

**La séance aura lieu en anglais.**

**Intervenants**

Sushma Jansari (British Museum), avec la modération de Vincent Lefèvre (MNAAG)

**À propos de ce séminaire**

Les collections dites « extra-occidentales » conservées dans des musées publics ou des collections privées, disséminées tant dans des musées d’art, d’ethnologie que dans des muséums d’histoire naturelle, sont encore trop peu connues. Leur étendue est souvent beaucoup plus grande que ce que les œuvres exposées au public ne laissent supposer, mais elles sont aussi souvent peu documentées, ce qui laisse place à l’incertitude et bien souvent à un malaise quant à leur provenance. La nécessité d’engager un programme d’études spécifque sur ces collections, si elle était bien présente dans les projets de responsables scientifques de collections et chercheurs, devient dans le contexte actuel une priorité scientifque, culturelle et politique. Ce séminaire a pour objectif de faire état de travaux de recherche aboutis ou en cours, en France et en Europe, sur des typologies de collections variées tant par leur nature que par leurs provenances. Il a par ailleurs vocation à offrir outils méthodologiques et données aux conservateurs, aux chercheurs et aux étudiants qui ont engagé ou veulent s’engager dans cet effort nécessaire d’une connaissance affnée de ces collections.

En partenariat avec la Direction générale des patrimoines – [Service des musées de France](https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/La-direction-generale-des-patrimoines-et-de-l-architecture/Service-des-Musees-de-France).

[Voir le programme complet du cycle de séminaires](https://www.inha.fr/fr/recherche/programmation-scientifique/en-2020-2021/parcours-d-objets-etudes-de-provenance-des-collections-d-art-extra-occidental.html)

Parcours d’objets. Études de provenance des collections d’art « extra-occidental

Institut national d’histoire de l’art (INHA) 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-20T18:30:00 2021-05-20T20:00:00