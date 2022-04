De la meunerie romaine de Barbegal aux tours de Castillon Réserve naturelle nationale de Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Réserve naturelle nationale de Camargue, le samedi 2 avril à 10:00

De la meunerie romaine nous irons longer les anciens marais des Baux de Provence entre Alpilles et Crau pour rejoindre les tours de Castillon : site archéologique habité entre le IIe siècle av. JC et le XVe siècle. Le parc naturel des Alpilles présente des zones humides de grand intérêt biologique, des paysages façonnés par une agriculture traditionnelle en mosaïques avec forêts et garrigues. M.V.Paliard, guide conférencière et naturaliste, animatrice à la SNPN vous accompagnera pour cette journée dans les Alpilles. **RdV 10h au Parking de l’Abbaye de Montmajour.**

8€. Gratuit pour les adhérents SNPN

Partageons un morceau d'histoire et découvrons le patrimoine naturel des Alpilles.

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T17:00:00

