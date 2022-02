DE LA MAGIE POUR LES ENFANTS Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Charmes Vosges Charmes Melkior Patrick c’est un Spectacle de Magie Enfants parfaitement étudié pour les 3-12 ans (enfants en maternelle et en primaire)

avec : animaux (colombes, gros lapin, caniche blanc).. participation magique et humoristique des enfants, sculpture sur ballons, ventriloquie. Réservation plus que conseillée au 06 59 08 18 79. +33 6 59 08 18 79 pixabay

