De la magie au théâtre du Rond-Point avec Thierry Collet ! Théâtre du Rond Point, 12 mai 2023, Paris.

Du jeudi 11 mai 2023 au samedi 27 mai 2023 :

dimanche

de 15h30 à 16h05

mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h45

.Tout public. payant

Du 11 au 27 mai, retrouvez Thierry Collet dans un spectacle magique et intime mis en scène par Éric Didry.

Il s’enferme dans un caisson, fait le fameux tour de « la caisse aux épées », avec corps transpercé. Mais il emporte une caméra et un micro, partage ses états avec le public. Mentaliste, manipulateur ou savant fou, Thierry Collet découvre la magie dans les années soixante-dix. Il retrace ici les origines de sa pratique, ses années d’apprentissage, le monde machiste et masculin des manipulateurs. Par le récit et par des tours stupéfiants, il croise son parcours intime et son art magistral d’enchanteur. Après Que du bonheur (avec vos capteurs), grand succès la saison passée au Rond-Point, il confie la mise en scène, mise à nu de sa vie de magicien, à Éric Didry, complice de Nicolas Bouchaud notamment dans sa trilogie Un métier idéal ; Le Méridien et La Loi du marcheur. Thierry Collet évoque sa pratique, son projet, son goût pour les défis, le mystère et la fabrication de l’impossible.

Théâtre du Rond Point 2bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris

Contact : https://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/dans-la-peau-d_un-magicien/ https://www.facebook.com/RondPointParis https://www.facebook.com/RondPointParis https://www.theatredurondpoint.fr/ajoutPanier/dans-la-peau-d_un-magicien.htm?sid=17853

© DR Dans la peau d’un magicien