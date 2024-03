DE LA LOIRE AUX ECRINS Exposition de croquis de voyage Librairie ParChemins Mauges-sur-Loire, samedi 6 avril 2024.

Découvrez les croquis de voyage de Laura&Charly du 06 avril au 23 juin à la librairie Parchemins

Exposition de croquis de voyages par Laura&Charly (voyage réalisé en 2022)

Des Mauges aux écrins.

5 mois sur les GR de France

Au printemps, nous décidons de partir marcher depuis les Mauges… jusque dans les Alpes ! Nous suivons la Loire entre les coteaux, les moulins, les châteaux et les bâtisses en tuffeau. Nous traversons les platitudes de l’Indre, des champs de blés à perte de vue, la solitude, quelques renards et marcassins au détour des chemins. Nous continuons dans les collines de la Creuse, jusqu’aux Puys et volcans d’Auvergne. Puis entre les villages médiévaux perchés de la Haute-Loire pour arriver finalement au Puy-en-Velay. Nous continuons le voyage après une courte escale pour ressemeler nos chaussures ! Nous avançons un peu plus chaque jour vers les Ecrins. Nous traversons les Monts d’Ardèche sous un mois de juillet caniculaire, puis une partie de la Drôme pour arriver fin août en Isère. Difficile de quitter les Alpes… Et si on rentrait vers la maison en passant par la Chartreuse ?

L’exposition montre les croquis réalisés pendant ce trajet, entièrement à pied et en bivouac, 5 mois sur les GR de France.

Vous pourrez découvrir des impressions de nos croquis et quelques sons du voyage ( et voir nos carnets originaux lors de la dédicace le 27 avril de 14h30 à 17h) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

Librairie ParChemins 1 Rue Charles de Rennéville

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire librairieparchemins@orange.fr

