De la littérature à la musique : concert sur l’ouvrage Walden ou la vie dans les bois Philharmonie de Paris, 4 juin 2022, Paris.

Le samedi 04 juin 2022

de 16h30 à 17h15

. payant Tarif unique : 15 EUR

Compositeur et artiste sonore, Loïc Guénin nous emmène sur les traces de l’écrivain Henry David Thoreau et de son ouvrage Walden ou la vie dans les bois, en compagnie des musiciens de l’Ensemble intercontemporain.

Compositeur et artiste sonore, Loïc Guénin nous emmène sur les traces de l’écrivain Henry David Thoreau et de son ouvrage Walden ou la vie dans les bois, en compagnie des musiciens de l’Ensemble intercontemporain et de jeunes amateurs.

Dans le cadre du grand week-end dédié aux amateurs organisé par la Philharmonie de Paris, Loïc Guénin imagine en compagnie des solistes de l’EIC une nouvelle œuvre originale et participative. Travaillant sur la relation entre création, écriture, interprétation, paysages et architectures, il s’empare des lieux qu’il découvre, observe et écoute longuement pour les retranscrire musicalement. Faisant référence à la posture du philosophe et poète américain, il invite à une « pleine écoute » du monde pour « réfléchir à ce qui nous entoure et plus particulièrement sur la forte présence des sons fonctionnels qui uniformisent peu à peu notre environnement ». En résultent des « partitions graphiques » jouées sur les lieux mêmes de leur composition.

Lieu : Le Studio – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22816 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228431014935

© Loïc Guénin Walden [Philharmonie] / Solistes de l’Ensemble intercontemporain – Amateurs d’Île-de-France – Loïc Guénin